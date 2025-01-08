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8 января, 14:19

Главный координатор поставок оружия Украине ушла из Пентагона

Ведущий координатор поставок оружия США Украине Купер ушла в отставку

Лора Купер. Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon

Лора Купер. Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon

Зампомощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер отправилась в отставку. Теперь она будет учить студентов в Университете национальной обороны США (National Defence University). Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что Купер была ключевой фигурой в координации поставок оружия для Киева с 2022 года. Она также была в хороших отношениях с представителями украинских властей. Занимавшая пост гражданского сотрудника Пентагона чиновница проработала в ведомстве более 20 лет. Журналисты считают, что она решила завершить карьеру в страхе перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.

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Тем временем Белый дом готовится объявить о финальном для администрации Джо Байдена пакете военной помощи для Украины. Заявление планируется сделать во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Германию.

Николай Рюмин
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