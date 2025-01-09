Беженцы, энергия, вето: Страна НАТО пригрозила Украине из-за остановки транзита газа

Словакия будет вынуждена прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Об этом предупредил премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном.

Он заверил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на Украине, но будет вынуждена пойти на жёсткий ответ в случае необходимости. По словам Фицо, меры могут включать остановку гуманитарной помощи, а также прекращение или сокращение поддержки для беженцев. Кроме того, Словакия рассмотрит прекращение экстренных поставок электроэнергии Киеву.