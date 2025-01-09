Беженцы, энергия, вето: Страна НАТО пригрозила Украине из-за остановки транзита газа
Премьер Словакии Фицо пригрозил Киеву жёстким ответом на остановку транзита газа
Владимир Зеленский. Фото © Телеграм / Zelenskiy / Official
Словакия будет вынуждена прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Об этом предупредил премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном.
Он заверил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на Украине, но будет вынуждена пойти на жёсткий ответ в случае необходимости. По словам Фицо, меры могут включать остановку гуманитарной помощи, а также прекращение или сокращение поддержки для беженцев. Кроме того, Словакия рассмотрит прекращение экстренных поставок электроэнергии Киеву.
«Мы бы могли использовать своё право вето в ЕС по вопросам, связанным с Украиной», — подчеркнул Фицо, чьи слова приводит Reuters.
Напомним, контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Незалежной истёк 1 января, а Киев отказался его пролонгировать. Это случилось в очень непростой для Европы момент, когда запасы газа заканчиваются куда быстрее, чем обычно. Особенно тяжело придётся Молдавии и Словакии. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти.