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Регион
9 января, 10:16

В Кремле не стали отвечать на вопрос о маршруте поставок газа в Словакию

Песков отказался объяснять, по какому маршруту Словакия получает газ из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, по какому маршруту Словакия сейчас получает газ из РФ. Соответствующую тему подняли на ежедневном брифинге.

«Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал представитель.

Словакия потребует у Украины компенсацию за остановку транзита газа из РФ
Словакия потребует у Украины компенсацию за остановку транзита газа из РФ

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надёжные поставки газа в страну по приемлемым ценам главным результатом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве в декабре.

Напомним, премьер-министр Словакии посетил РФ 22 декабря с официальным визитом, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав государств проходили в закрытом режиме и продлились несколько часов. Позднее Фицо сообщил, что причиной визита стало заявление Владимира Зеленского по транзиту газа. Он также рассказал, что во время переговоров в Брюсселе главарь киевского режима предложил ему 500 миллионов евро из замороженных российских денег взамен на согласие со вступлением Украины в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Александр Юнашев
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