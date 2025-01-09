В Кремле не стали отвечать на вопрос о маршруте поставок газа в Словакию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, по какому маршруту Словакия сейчас получает газ из РФ. Соответствующую тему подняли на ежедневном брифинге.

«Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал представитель.