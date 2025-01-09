В Кремле не стали отвечать на вопрос о маршруте поставок газа в Словакию
Песков отказался объяснять, по какому маршруту Словакия получает газ из России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, по какому маршруту Словакия сейчас получает газ из РФ. Соответствующую тему подняли на ежедневном брифинге.
«Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал представитель.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надёжные поставки газа в страну по приемлемым ценам главным результатом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве в декабре.
Напомним, премьер-министр Словакии посетил РФ 22 декабря с официальным визитом, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав государств проходили в закрытом режиме и продлились несколько часов. Позднее Фицо сообщил, что причиной визита стало заявление Владимира Зеленского по транзиту газа. Он также рассказал, что во время переговоров в Брюсселе главарь киевского режима предложил ему 500 миллионов евро из замороженных российских денег взамен на согласие со вступлением Украины в НАТО.
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