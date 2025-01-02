Словакия потребует у Украины компенсацию за остановку транзита газа из РФ
Фицо: Словакия будет требовать компенсацию за прекращение поставок газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна требует восстановить транзит российского газа через Украину. В противном случае Киеву придётся возмещать ущерб, нанесённый республике после прекращения поставок.
«Единственной альтернативой для независимой Словакии является восстановление транзита или поиск механизмов компенсации», — приводит слова премьера РИА «Новости».
Как сообщил Фицо, после прекращения транзита газа госбюджет Словакии пострадал почти на €500 млн. При этом он подчеркнул, что в стране достаточно сырья для внутреннего потребления, поэтому рост цен в наступившем году не предвидится.
Ранее премьер-министр Словакии заявил о серьёзных последствиях для ЕС после остановки транзита российского газа через Украину. Напомним, что «Газпром» остановил подачу газа в Европу с 1 января 08:00 мск после отказа Украины продлевать соглашения о транзите голубого топлива.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis