Словакия потребует у Украины компенсацию за остановку транзита газа из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна требует восстановить транзит российского газа через Украину. В противном случае Киеву придётся возмещать ущерб, нанесённый республике после прекращения поставок.

Как сообщил Фицо, после прекращения транзита газа госбюджет Словакии пострадал почти на €500 млн. При этом он подчеркнул, что в стране достаточно сырья для внутреннего потребления, поэтому рост цен в наступившем году не предвидится.