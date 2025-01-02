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Регион
2 января, 19:07
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Словакия потребует у Украины компенсацию за остановку транзита газа из РФ

Фицо: Словакия будет требовать компенсацию за прекращение поставок газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна требует восстановить транзит российского газа через Украину. В противном случае Киеву придётся возмещать ущерб, нанесённый республике после прекращения поставок.

«Единственной альтернативой для независимой Словакии является восстановление транзита или поиск механизмов компенсации», — приводит слова премьера РИА «Новости».

Как сообщил Фицо, после прекращения транзита газа госбюджет Словакии пострадал почти на €500 млн. При этом он подчеркнул, что в стране достаточно сырья для внутреннего потребления, поэтому рост цен в наступившем году не предвидится.

В Словакии подтвердили прекращение транзита газа через Украину
В Словакии подтвердили прекращение транзита газа через Украину

Ранее премьер-министр Словакии заявил о серьёзных последствиях для ЕС после остановки транзита российского газа через Украину. Напомним, что «Газпром» остановил подачу газа в Европу с 1 января 08:00 мск после отказа Украины продлевать соглашения о транзите голубого топлива.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Сливченко
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