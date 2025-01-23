Зеленский попросил в Давосе новых поставок оружия для мобилизации 18-летних парней
Зеленский выступил против снижения возраста мобилизации из-за нехватки оружия
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Глава киевского режима не поддержал идею со снижением возраста мобилизации в ряды ВСУ с 25 лет до 18, намекнув на необходимость новой военной помощи для воплощения этой инициативы. Владимир Зеленский заявил, что это приведёт лишь к увеличению числа военнослужащих, которые не будут обеспечены оружием.
«Зачем мобилизовать ещё больше молодых людей? Чтобы было ещё больше без оружия?» — сказал он в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Напомним, что ранее на Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Предложение Зеленского поддержала Верховная рада. «За» идею о продлении положения сроком до 9 мая выступили 315 депутатов, ни один не проголосовал против.