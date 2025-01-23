Глава киевского режима не поддержал идею со снижением возраста мобилизации в ряды ВСУ с 25 лет до 18, намекнув на необходимость новой военной помощи для воплощения этой инициативы. Владимир Зеленский заявил, что это приведёт лишь к увеличению числа военнослужащих, которые не будут обеспечены оружием.

«Зачем мобилизовать ещё больше молодых людей? Чтобы было ещё больше без оружия?» — сказал он в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.