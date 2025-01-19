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19 января, 14:54

Главком ВСУ Сырский жалуется, что мобилизация не закрывает потребности армии

Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватает тех людей, которых приносит им силовая мобилизация населения. С такой жалобой выступил главнокомандующий Александр Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко. Так военный объяснил перевод авиамехаников в пехоту. Он отметил, что так поступают в крайних случаях, однако запрет на перевод квалифицированного персонала продолжает действовать.

«Однозначно, это специалисты... имеющие опыт и которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — сказал главком.

Сырский подчеркнул, что задача командования — не допустить попадания в пехоту тех кадров, которые для этого не подходят.

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Тем временем, на Украине сотрудники Госслужбы по ЧС (ГСЧС) возмущены тем, что киевские власти хотят отправить их на фронт, чтобы компенсировать недостаток личного состава в рядах ВСУ. Режим хочет отменить бронь и бросить спасателей в горнило боёв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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