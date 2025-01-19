Главком ВСУ Сырский жалуется, что мобилизация не закрывает потребности армии
Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватает тех людей, которых приносит им силовая мобилизация населения. С такой жалобой выступил главнокомандующий Александр Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко. Так военный объяснил перевод авиамехаников в пехоту. Он отметил, что так поступают в крайних случаях, однако запрет на перевод квалифицированного персонала продолжает действовать.
«Однозначно, это специалисты... имеющие опыт и которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — сказал главком.
Сырский подчеркнул, что задача командования — не допустить попадания в пехоту тех кадров, которые для этого не подходят.
Тем временем, на Украине сотрудники Госслужбы по ЧС (ГСЧС) возмущены тем, что киевские власти хотят отправить их на фронт, чтобы компенсировать недостаток личного состава в рядах ВСУ. Режим хочет отменить бронь и бросить спасателей в горнило боёв.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy