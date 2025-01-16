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Регион
16 января, 10:20

Половину украинских спасателей могут насильно перевести в ВСУ и отправить воевать

Депутат Гончаренко*: Киев хочет отменить бронь от мобилизации для спасателей

На Украине сотрудники Госслужбы по ЧС (ГСЧС) возмущены тем, что киевские власти хотят отправить их на фронт, чтобы компенсировать недостаток личного состава в рядах ВСУ. Об этом рассказал в телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.

«В последние дни начал снова получать уведомления от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а далее 50% переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут», — говорится в тексте.

Летом прошлого года на Украине предоставили бронь от мобилизации 90% сотрудникам спасательных служб и полиции. Сейчас, как сообщается, это правило хотят отменить с 28 февраля, что позволит укомплектовать ВСУ новыми бойцами, уточнил Гончаренко*.

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Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* рассказал о том, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на учёт военнообязанных, но только по желанию.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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Татьяна Миссуми
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