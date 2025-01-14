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Регион
14 января, 12:16

«Как будут летать самолёты?»: В Раде раскритиковали Сырского за перевод авиамехаников в пехоту

Нардеп Безуглая: Командование ВСУ переводит специалистов из ВВС в пехоту

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перенаправляет солдат из военно-воздушных сил (ВВС) в пехоту. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Из воздушных сил, согласно распоряжениям главнокомандующего ВСУ [Александра] Сырского, интенсивно перенаправляют людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов», — написала она в телеграм-канале.

Безуглая дополнила, что в Незалежной сокращают мобильные огневые группы и «обнажают целые регионы». По её словам, штабы при этом не сокращаются, а, наоборот, тайно расширяются для заполнения офицерских должностей.

Нардеп Алексей Гончаренко*, комментируя перевод специалистов ВВС в пехоту, опасается, что в таком случае не останется механиков для ремонта поставленных Западом самолётов F-16.

«Как будут летать самолёты? Как будут функционировать воздушные силы, когда не будет механиков? Мы так добивались F-16, а теперь они будут стоять, потому что некому будет их ремонтировать?», — написал нардеп в соцсетях.

В Раде уличили главкома ВСУ в переводе авиатехников и медиков в пехоту
В Раде уличили главкома ВСУ в переводе авиатехников и медиков в пехоту

Напомним, в начале ноября 2024 года на Украине подтвердили перевод военных воздушных сил в пехоту. По словам экс-спикера ВВС Украины Юрия Игната, всё это происходит «не от хороших времён».

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Дарья Нарыкова
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