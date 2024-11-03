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3 ноября, 13:34

На Украине подтвердили перевод военных Воздушных сил в пехоту

Экс-спикер ВВС Украины Игнат заявил о переводе авиатехников и врачей в пехоту

Большое число военных из частей Воздушных сил Незалежной действительно переводят в пехоту. Эту информацию подтвердил экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат

«Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времён. И много, и это очень болезненно для Воздушных сил, эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, мы должны их выполнять, и понимаете почему!» — написал экс-командир ВС Незалежной в Facebook*.

Игнат также прокомментировал обвинения нардепа Марьяны Безуглой в адрес главкома ВСУ Александра Сырского. По словам военнослужащего, чиновник виновата в провале мероприятий по «мобилизации и мотивации». Игнат отметил, что это и привело к отправке специалистов из авиации, ПВО и медицины на фронт.

Экс-спикер ВВС Украины добавил, что всё это происходит «не от хороших времен». По его словам, сейчас в пехоту переводят много специалистов, эти действия являются довольно болезненными для воздушных сил страны. Игнат отметил, что отправка специалистов проводится в рамках принятых решений, которые необходимо выполнять.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Верховной раде уличили главкома ВСУ Александра Сырского в переводе авиатехников в пехоту. По словам нардепа Марьяны Безуглой, под распоряжение главкома украинских войск попадают и медики. При этом важна их пригодность к службе, а не профессиональная квалификация.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
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