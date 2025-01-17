«Да вы спятили!»: Украине предрекли бунты из-за снижения возраста мобилизации

Если Владимир Зеленский всё-таки снизит возраст мобилизации в стране до 18 лет, то украинцы могут взбунтоваться. Таким мнением поделился экс-офицер СБУ Василий Прозоров в эфире радио «Комсомольская правда».

«Зеленский понимает, что его решение снизить возраст призыва до 18 лет может стать той соломинкой, которая сломает спину верблюду. Количество недовольных людей может перерасти в качество протеста. После такого решения народ, возможно, скажет «Да вы спятили!», выйдет на улицы и начнет тэцэкашников бить», — высказался эксперт.