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17 января, 17:39

«Да вы спятили!»: Украине предрекли бунты из-за снижения возраста мобилизации

Экс-офицер СБУ Прозоров: Украинцы могут взбунтоваться из-за мобилизации с 18 лет

Если Владимир Зеленский всё-таки снизит возраст мобилизации в стране до 18 лет, то украинцы могут взбунтоваться. Таким мнением поделился экс-офицер СБУ Василий Прозоров в эфире радио «Комсомольская правда».

«Зеленский понимает, что его решение снизить возраст призыва до 18 лет может стать той соломинкой, которая сломает спину верблюду. Количество недовольных людей может перерасти в качество протеста. После такого решения народ, возможно, скажет «Да вы спятили!», выйдет на улицы и начнет тэцэкашников бить», — высказался эксперт.

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Он добавил, что даже если эти протесты не снесут Зеленского, то в случае заморозки конфликта и выборов на Украине, у него не будет шансов вновь стать президентом.

Ранее в бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что решение о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет вскоре будет принято по приказу Вашингтона. В обозримом будущем в зоне боевых действий могут оказаться и 15-летние подростки. Бунты, которые предрекает Прозоров, уже начались в Закарпатской области. По Сети разлетелись видео, где женщины передвигаются по улицам и выражают недовольство по поводу принудительной отправки мужчин на фронт. Несмотря на назревающий внутренний конфликт, военное положение и всеобщую мобилизацию в стране продлили до 9 мая.

Обложка ©

Wikipedia / Ввласенко

Алёна Зиновьева
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