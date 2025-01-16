На Украине жители Закарпатской области устроили бунт против мобилизации

В Закарпатской области Украины начался протест против мобилизации мужчин. Местные СМИ сообщили, что жители региона, принадлежащие к цыганскому сообществу, выступили против работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и представителей правоохранительных органов.

В Сети расходится видео, снятое на месте происшествия. На записях видно, что на дороге скопилось множество полицейских автомобилей. Между ними передвигаются женщины, выражая своё недовольство по поводу принудительной отправки мужчин на фронт. Местные журналисты отметили, что это не первый случай конфликта цыганского сообщества с правоохранительными органами.