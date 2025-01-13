«Помогите!»: Одессит чудом спасся от военкома, забежав в чужой дом

Житель Украины чудом спасся от сотрудника ТЦК (так в Незалежной называют военкоматы). Мужчина на последней секунде заскочил в чужую квартиру, видео показали местные паблики.

Мужчина чудом спасся от военкома в Одессе. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Инцидент произошёл в Одессе. Мужчина отчаянно стучал в дверь и кричал: «Помогите!». Украинцу повезло, ведь ему открыла женщина, после чего он сразу «залетел» в здание. Военкому в этот момент оставалось только развернуться и уйти.