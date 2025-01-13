«Помогите!»: Одессит чудом спасся от военкома, забежав в чужой дом
Жительница многоквартирного дома в Одессе спасла мужчину от сотрудника ТЦК
Житель Украины чудом спасся от сотрудника ТЦК (так в Незалежной называют военкоматы). Мужчина на последней секунде заскочил в чужую квартиру, видео показали местные паблики.
Мужчина чудом спасся от военкома в Одессе. Видео © Telegram / Типичная Одесса
Инцидент произошёл в Одессе. Мужчина отчаянно стучал в дверь и кричал: «Помогите!». Украинцу повезло, ведь ему открыла женщина, после чего он сразу «залетел» в здание. Военкому в этот момент оставалось только развернуться и уйти.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе пенсионерки попытались отбить парня, которого скрутили военкомы. Несмотря на отчаянные попытки пожилых женщин защитить потенциального призывника, его затолкали в машину и увезли.
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