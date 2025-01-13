Таксисты в Одессе начали получать заказы на доставку уклонистов в военкоматы
В Одессе водители такси начали получать заказы на доставку мужчин призывного возраста в военкоматы, уклоняющихся от мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».
В одном из заказов указано: «Перевозка уклонистов в ТЦК, более 4 пассажиров». Военкомы обещают не трогать водителей и предоставить талон на 59 литров топлива. Соглашаются ли таксисты на такие предложения, неизвестно.
Напомним, с февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация, и власти принимают меры, чтобы предотвратить уклонение от службы. Многие мужчины пытаются выехать за границу или откупиться, что усугубляет раскол в обществе. Как правило, мобилизация не обходится без применения силы.
Life.ru / Шедеврум