Таксисты в Одессе начали получать заказы на доставку уклонистов в военкоматы

В Одессе водители такси начали получать заказы на доставку мужчин призывного возраста в военкоматы, уклоняющихся от мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

В одном из заказов указано: «Перевозка уклонистов в ТЦК, более 4 пассажиров». Военкомы обещают не трогать водителей и предоставить талон на 59 литров топлива. Соглашаются ли таксисты на такие предложения, неизвестно.