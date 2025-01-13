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13 января, 11:58

Таксисты в Одессе начали получать заказы на доставку уклонистов в военкоматы

В Одессе водители такси начали получать заказы на доставку мужчин призывного возраста в военкоматы, уклоняющихся от мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

В одном из заказов указано: «Перевозка уклонистов в ТЦК, более 4 пассажиров». Военкомы обещают не трогать водителей и предоставить талон на 59 литров топлива. Соглашаются ли таксисты на такие предложения, неизвестно.

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Напомним, с февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация, и власти принимают меры, чтобы предотвратить уклонение от службы. Многие мужчины пытаются выехать за границу или откупиться, что усугубляет раскол в обществе. Как правило, мобилизация не обходится без применения силы.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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