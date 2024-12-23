Около полусотни уклонистов утонули в «реке смерти» при попытке покинуть Украину

Около 50 человек утонули на реке Тисе на украинско-румынской границе с февраля 2022 года. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Тиса за время действия военного положения уже забрала около 50 жизней людей, которые незаконным способом пытались пересечь границу», — приводит агентство УНН его слова.