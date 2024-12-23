Около полусотни уклонистов утонули в «реке смерти» при попытке покинуть Украину
Погранслужба Украины: Около 50 человек утонули в Тисе с начала СВО
Около 50 человек утонули на реке Тисе на украинско-румынской границе с февраля 2022 года. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«Тиса за время действия военного положения уже забрала около 50 жизней людей, которые незаконным способом пытались пересечь границу», — приводит агентство УНН его слова.
Тиса служит естественной границей между Украиной и Румынией на западе Незалежной. Из-за тотальной мобилизации многие мужчины призывного возраста пытаются нелегально пересечь эту «реку смерти».
Ранее Life.ru писал, что на украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки. Местные СМИ сообщали, что это сделано, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Между тем сама Тиса превратилась из реки «спасения» в «реку смерти» — в начале августа пограничники нашли там уже 39-е тело.
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