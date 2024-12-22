На Украине зафиксировали рекорд пересечений госграницы
За сутки границу Украины на въезд и выезд пересекли 150 тысяч граждан
Границу Украины за минувшие сутки пересекли 150 тысяч граждан как на въезд, так и на выезд. Это рекордный показатель за последние годы, сообщает госпогранслужба Незалежной.
«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений госграницы. За последние сутки её пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что самый большой пассажиропоток наблюдается на границе Украины с Польшей.
К слову, в настоящее время за пределами Украины находится 7,7 миллиона украинцев. Как ранее рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, из них 5,4 миллиона граждан — в Евросоюзе.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / AP / Sergei Grits