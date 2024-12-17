В Раде рассказали, сколько миллионов украинцев находятся за пределами страны
Нардеп Гончаренко*: За пределами Украины сейчас находятся 7,7 млн украинцев
В настоящее время за пределами Украины находится 7,7 миллиона украинцев. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«За границей сейчас находятся 7,7 миллиона украинцев. Из них 5,4 миллиона — в ЕС», — написал нардеп в телеграм-канале.
По словам парламентария, информация о числе находящихся за рубежом украинцев, была получена на основании данных от зарубежных дипломатических учреждений Незалежной. К слову, украинский Минкульт ранее утверждал, что каждый пятый украинский артист, выезжающий за границу, не возвращается.
Тем временем на Западе ожидают массовый исход украинских беженцев в зимний период. Это связано с перебоями в электроснабжении и отоплении отдельных регионов страны.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / АР