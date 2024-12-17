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Регион
17 декабря, 16:00

В Раде рассказали, сколько миллионов украинцев находятся за пределами страны

Нардеп Гончаренко*: За пределами Украины сейчас находятся 7,7 млн украинцев

В настоящее время за пределами Украины находится 7,7 миллиона украинцев. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«За границей сейчас находятся 7,7 миллиона украинцев. Из них 5,4 миллиона — в ЕС», — написал нардеп в телеграм-канале.

По словам парламентария, информация о числе находящихся за рубежом украинцев, была получена на основании данных от зарубежных дипломатических учреждений Незалежной. К слову, украинский Минкульт ранее утверждал, что каждый пятый украинский артист, выезжающий за границу, не возвращается.

Тем временем на Западе ожидают массовый исход украинских беженцев в зимний период. Это связано с перебоями в электроснабжении и отоплении отдельных регионов страны.

Bild: Программа Германии по трудоустройству беженцев с Украины провалилась
Bild: Программа Германии по трудоустройству беженцев с Украины провалилась

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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ТАСС / АР

Наталья Демьянова
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