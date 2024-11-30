Ни тепла, ни света: На Западе ожидают массовый исход украинских беженцев в преддверии зимы
Times: До 5 миллионов жителей могут уехать из Украины из-за проблем со светом
Перебои в отоплении и электроснабжении могут вынудить до пяти миллионов граждан покинуть Украину. Об этом сообщает The Times.
Авторы публикации ссылаются на прогноз западных чиновников, согласно которому до пяти миллионов украинцев могут покинуть Незалежную из-за проблем с энергоснабжением и отоплением, вызванных российскими атаками по энергетической инфраструктуре страны. Беженцев может стать ещё больше, если ВС РФ прорвут фронт ВСУ.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук озвучил даже более ошеломительные цифры: по его информации, жить в России решили свыше 15,7 миллиона украинцев. В это число включены как жители новых регионов России — Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья, — так и люди, которые уехали из разных частей Незалежной после начала спецоперации.
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