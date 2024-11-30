Ни тепла, ни света: На Западе ожидают массовый исход украинских беженцев в преддверии зимы

Перебои в отоплении и электроснабжении могут вынудить до пяти миллионов граждан покинуть Украину. Об этом сообщает The Times.

Авторы публикации ссылаются на прогноз западных чиновников, согласно которому до пяти миллионов украинцев могут покинуть Незалежную из-за проблем с энергоснабжением и отоплением, вызванных российскими атаками по энергетической инфраструктуре страны. Беженцев может стать ещё больше, если ВС РФ прорвут фронт ВСУ.