Киев вышвырнул с работы чиновника за правду о переезде украинцев в российский город
На Украине уволили чиновника, признавшего возвращение трети жителей в Мариуполь
Промышленная зона в Мариуполе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UBC Stock
Украинскому чиновнику Петру Андрющенко придётся искать новую работу, так как он был уволен из-за слов о том, что жители возвращаются в восстановленный Мариуполь, поскольку на Украине им попросту негде жить. Об этом в своём телеграм-канале рассказал Вадим Бойченко, назначенный Киевом главой мариупольской администрации.
«Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Пётр Андрющенко покидает должность моего советника», – написал он.
Причин увольнения своего коллеги Бойченко не назвал, однако ранее этот самый Пётр Андрющенко заявлял, что в Мариуполь вернулась уже треть жителей, поскольку украинские власти не придумали для них никаких мер поддержки. Тогда он отметил, что людям приходилось жить на улице из-за бездействия Киева.