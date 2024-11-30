Киев вышвырнул с работы чиновника за правду о переезде украинцев в российский город

Украинскому чиновнику Петру Андрющенко придётся искать новую работу, так как он был уволен из-за слов о том, что жители возвращаются в восстановленный Мариуполь, поскольку на Украине им попросту негде жить. Об этом в своём телеграм-канале рассказал Вадим Бойченко, назначенный Киевом главой мариупольской администрации.

«Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Пётр Андрющенко покидает должность моего советника», – написал он.