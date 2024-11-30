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30 ноября, 05:47

Киев вышвырнул с работы чиновника за правду о переезде украинцев в российский город

На Украине уволили чиновника, признавшего возвращение трети жителей в Мариуполь

Промышленная зона в Мариуполе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UBC Stock

Промышленная зона в Мариуполе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UBC Stock

Украинскому чиновнику Петру Андрющенко придётся искать новую работу, так как он был уволен из-за слов о том, что жители возвращаются в восстановленный Мариуполь, поскольку на Украине им попросту негде жить. Об этом в своём телеграм-канале рассказал Вадим Бойченко, назначенный Киевом главой мариупольской администрации.

«Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Пётр Андрющенко покидает должность моего советника», – написал он.

Причин увольнения своего коллеги Бойченко не назвал, однако ранее этот самый Пётр Андрющенко заявлял, что в Мариуполь вернулась уже треть жителей, поскольку украинские власти не придумали для них никаких мер поддержки. Тогда он отметил, что людям приходилось жить на улице из-за бездействия Киева.

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Владимир Озеров
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