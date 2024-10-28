Bild: Германия отказала во въезде почти шести тысячам граждан Украины
В 2024 году немецкие власти отказали почти шести тысячам украинцам во въезде в страну. Об этом сообщает газета Bild.
Согласно данным, граждане Украины составили самую большую группу среди иностранных лиц, которым было отказано в проходе — 5935 человек. На втором месте находятся сирийцы, для которых количество отказов составило 4708, а за ними следуют афганцы с 2396 отказами.
Издание подчеркнуло, что речь идёт о тех украинских мигрантах, которые не имели законного статуса для проживания в Германии или утратили его ранее.
А 12 октября мэр немецкого курортного города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке распорядился прекратить регистрацию новых украинских беженцев. Он объяснил своё решение переполненностью местных школ и детских садов. А поляки пошли ещё дальше и выступили за то, чтобы вернуть украинцев призывного возраста на родину.
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