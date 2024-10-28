Bild: Германия отказала во въезде почти шести тысячам граждан Украины

В 2024 году немецкие власти отказали почти шести тысячам украинцам во въезде в страну. Об этом сообщает газета Bild.

Согласно данным, граждане Украины составили самую большую группу среди иностранных лиц, которым было отказано в проходе — 5935 человек. На втором месте находятся сирийцы, для которых количество отказов составило 4708, а за ними следуют афганцы с 2396 отказами.