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27 октября, 23:45

Bild: Германия отказала во въезде почти шести тысячам граждан Украины

В 2024 году немецкие власти отказали почти шести тысячам украинцам во въезде в страну. Об этом сообщает газета Bild.

Согласно данным, граждане Украины составили самую большую группу среди иностранных лиц, которым было отказано в проходе — 5935 человек. На втором месте находятся сирийцы, для которых количество отказов составило 4708, а за ними следуют афганцы с 2396 отказами.

Издание подчеркнуло, что речь идёт о тех украинских мигрантах, которые не имели законного статуса для проживания в Германии или утратили его ранее.

Поляки пребывают в шоке от роскошной жизни украинских беженцев
Поляки пребывают в шоке от роскошной жизни украинских беженцев

А 12 октября мэр немецкого курортного города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке распорядился прекратить регистрацию новых украинских беженцев. Он объяснил своё решение переполненностью местных школ и детских садов. А поляки пошли ещё дальше и выступили за то, чтобы вернуть украинцев призывного возраста на родину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pazargic Liviu

Артём Гапоненко
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