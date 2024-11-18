Появилось видео битвы толпы зевак с украинской полицией за жизнь уклониста
Жители Запорожья заблокировали авто полиции для защиты разыскиваемого уклониста
В Запорожье местные жители заблокировали проезд для машины полицейских, которые пытались увезти разыскиваемого военкоматом мужчину. Люди встали на защиту уклониста и до последнего давали отпор, сообщает издание «Страна».
Полиция Запорожья попыталась увезти разыскиваемого военкоматом мужчину. Обложка © Telegram / Кин-дза-дза
Толпа окружила служебную машину и несмотря на различные сигналы и слова полиции — не отступала. Люди также всячески пытались помочь задержанному. Женщины нападали на сотрудников правоохранительных органов и старались задержать автомобиль — произошла словесная перепалка между полицейскими и жителями.
Ранее Life.ru рассказал, что на Украине десятки тысяч украинцев лишились отсрочки от мобилизации. Власти внесли большие изменения в правила отправки на фронт и примерно десять процентов различных учреждений больше не являются критически важными. Теперь право на отсрочку мужчин-сотрудников будет согласовываться с министерствами обороны и экономики.
Telegram / Кин-дза-дза