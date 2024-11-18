Появилось видео битвы толпы зевак с украинской полицией за жизнь уклониста

В Запорожье местные жители заблокировали проезд для машины полицейских, которые пытались увезти разыскиваемого военкоматом мужчину. Люди встали на защиту уклониста и до последнего давали отпор, сообщает издание «Страна».

Полиция Запорожья попыталась увезти разыскиваемого военкоматом мужчину. Обложка © Telegram / Кин-дза-дза

Толпа окружила служебную машину и несмотря на различные сигналы и слова полиции — не отступала. Люди также всячески пытались помочь задержанному. Женщины нападали на сотрудников правоохранительных органов и старались задержать автомобиль — произошла словесная перепалка между полицейскими и жителями.