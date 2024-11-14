В Харькове мужчина, которого проверяли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), попытался сбежать, сбив одного из работников военкомата. Видеозапись происшествия, которое произошло 13 ноября, стало популярным в социальных сетях.

В Харькове водитель «прокатил» на капоте сотрудника ТЦК и избежал мобилизации. Видео © Telegram / Харьков Лайф

После общения с военными мужчина быстро сел в свой автомобиль и уехал, при этом сбив одного из сотрудников ТЦК. Полицейские сразу же начали преследование, но дальнейшая информация о происшествии пока отсутствует.