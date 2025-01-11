«Бог вас накажет!» Боевые бабули из Одессы накинулись на военкомов ради спасения парня

В Одессе пожилые женщины попытались отбить молодого парня, которого схватили на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, местные военкоматы). Несмотря на отчаянные попытки пенсионерок защитить потенциального призывника, его затолкали в машину и увезли. Кадры конфликта публикуют местные паблики.

В Одессе пенсионерки попытались спасти от насильственной мобилизации мужчину. Видео © Telegram / Плохая Одесса

Насильственная мобилизация давно стала обычным явлением на Украине. Сейчас простые украинцы всё открытее выражают своё недовольство. В ролике, снятом очевидцами в Одессе, бабушки толпой накинулись на полицейских, помогавших скрутить новобранца. Пенсионерки потребовали от военкомов предъявить документы, позволяющие забрать парня, но те молча затолкали его в служебную машину и уехали.

«Вот увидите, Бог вас накажет. Ответите перед Богом за свой беспредел! Молодого парня! Ну куда? Жуть!» — с гневом крикнула пожилая женщина вслед полиции.

Возмущённые старушки пообещали подать жалобу на действия ТЦК и обнародовать сделанную видеозапись. На это проходившая мимо женщина спокойно заметила: «Толку от того, что вы снимаете, никакого...» Обжаловать на Украине действия военкомов невозможно.