«Бог вас накажет!» Боевые бабули из Одессы накинулись на военкомов ради спасения парня
В Одессе пенсионерки попытались отбить парня, которого скрутили военкомы
В Одессе пожилые женщины попытались отбить молодого парня, которого схватили на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, местные военкоматы). Несмотря на отчаянные попытки пенсионерок защитить потенциального призывника, его затолкали в машину и увезли. Кадры конфликта публикуют местные паблики.
В Одессе пенсионерки попытались спасти от насильственной мобилизации мужчину. Видео © Telegram / Плохая Одесса
Насильственная мобилизация давно стала обычным явлением на Украине. Сейчас простые украинцы всё открытее выражают своё недовольство. В ролике, снятом очевидцами в Одессе, бабушки толпой накинулись на полицейских, помогавших скрутить новобранца. Пенсионерки потребовали от военкомов предъявить документы, позволяющие забрать парня, но те молча затолкали его в служебную машину и уехали.
«Вот увидите, Бог вас накажет. Ответите перед Богом за свой беспредел! Молодого парня! Ну куда? Жуть!» — с гневом крикнула пожилая женщина вслед полиции.
Возмущённые старушки пообещали подать жалобу на действия ТЦК и обнародовать сделанную видеозапись. На это проходившая мимо женщина спокойно заметила: «Толку от того, что вы снимаете, никакого...» Обжаловать на Украине действия военкомов невозможно.
Ранее сообщалось, что в Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации. В Сети появилось видео, на котором призывника скрутили и положили на землю. Прохожие попытались вмешаться, чтобы помочь пострадавшему. Мужчина скончался в больнице от полученных во время насильственной мобилизации травм. По словам семьи, никто не был наказан за его смерть.
Telegram / Плохая Одесса