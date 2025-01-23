«Невозможно!» Зеленскому дали категоричный ответ на просьбу прислать 200 тысяч солдат НАТО
Financial Times: Отправка 200 тысяч западных солдат на Украину невозможна
Владимир Зеленский не сможет получить 200 тысяч западных военных, о которых он заговорил во время экономического форума в Давосе. Главарь киевского режима заявил, что такое количество европейских миротворцев понадобится после того, как завершится конфликт, но политику объяснили, что это невозможно. Об этом узнала газета Financial Times.
«Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — говорится в материале.
Сам Зеленский прокомментировал эти данные, основываясь на прогнозах численности российских войск в будущем. Он предположил, что если Армия РФ достигнет 1,5 миллиона солдат, то Украина сможет мобилизовать лишь половину от этого числа. Наблюдатели заявили, что отправка такого большого западного войска в Киев в принципе маловероятна.
Напомним, что Зеленский уже не первый раз выпрашивает солдат и в целом военную помощь от Запада и своих союзников. До этого глава киевского режима тонко намекнул на поставку оружия, заявив, что Незалежная не может отправить на фронт 18-летних парней из-за отсутствия вооружения. Также украинская сторона открыто заявила, что ждёт в свои ряды отправку 40-50 тысяч военных. Бойцы должны будут обеспечить безопасность на границе в рамках урегулирования конфликта.
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