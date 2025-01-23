Владимир Зеленский не сможет получить 200 тысяч западных военных, о которых он заговорил во время экономического форума в Давосе. Главарь киевского режима заявил, что такое количество европейских миротворцев понадобится после того, как завершится конфликт, но политику объяснили, что это невозможно. Об этом узнала газета Financial Times.

«Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — говорится в материале.