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Регион
23 января, 07:58
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Зеленскому указали на его место после бредовых заявлений о новых регионах

Депутат Белик счёл абсурдом заявление Зеленского о непризнании новых регионов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью нашим коллегам из РИА «Новости» охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России как абсурдное.

Он подчеркнул, что высказывания Зеленского исходят от человека, не понимающего действительности, и добавил, что России не требуется признание новых регионов со стороны украинского лидера.

«Он не представляет собой значимой фигуры, способной оказать влияние на ситуацию, и продолжает игнорировать факты, распространяя очередные абсурдные утверждения», — отметил Белик.

По его мнению, даже после окончания военных действий восстановление отношений с Украиной будет затруднительным.

«Тем не менее, как показывает история, после экстремистов к власти приходят прагматики, и с ними уже можно вести диалог», — добавил депутат.

Новости СВО. ВС РФ освободили Западное, ВСУ в котле в Великой Новосёлке, 100 дней до мира на Украине, 23 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Западное, ВСУ в котле в Великой Новосёлке, 100 дней до мира на Украине, 23 января

На днях Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромисс в вопросе признания новых регионов России, подчеркнув, что украинские власти не признают их в юридическом плане. Вместо этого Зеленскому очень понравилась идея расширения территории США за счёт России. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о притязаниях Дональда Трампа на Гренландию и Канаду.

Марина Фещенко
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