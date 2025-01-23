Депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью нашим коллегам из РИА «Новости» охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России как абсурдное.

Он подчеркнул, что высказывания Зеленского исходят от человека, не понимающего действительности, и добавил, что России не требуется признание новых регионов со стороны украинского лидера.

«Он не представляет собой значимой фигуры, способной оказать влияние на ситуацию, и продолжает игнорировать факты, распространяя очередные абсурдные утверждения», — отметил Белик.

По его мнению, даже после окончания военных действий восстановление отношений с Украиной будет затруднительным.

«Тем не менее, как показывает история, после экстремистов к власти приходят прагматики, и с ними уже можно вести диалог», — добавил депутат.