Новости СВО. ВС РФ освободили Западное, ВСУ в котле в Великой Новосёлке, 100 дней до мира на Украине, 23 января Армия России продвигается к Купянску, опорники ВСУ под Курском жгут «Солнцепёком», Трамп поставил дедлайн конфликту на Украине— дайджест в материале Life.ru 22 января, 21:07 Российские военные в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 23 января

ВСУ стягивают резервы под Суджу, чтобы начать очередное наступление в Курской области. Вся эта группировка уничтожается нашими войсками. Минобороны показало, как опорники ВСУ уничтожаются ударами ТОС «Солнцепёк». В боях на российской территории за последние сутки погибло 390 боевиков. В Суджанском районе в плен попал наёмник из Колумбии. С Пабло Пуэнтесом Боорхэсом уже работают следователи.

— Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступления против мирного населения, — говорится в заявлении СК РФ.

По сведениям Юрия Подоляки, Армия России вышла на окраины хутора Николький и к Викторовке. Инициатива остаётся за нашими войсками.

Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 23 января

Штурмовые действия в Великой Новосёлке продолжаются. Враг окружён с трёх сторон. Вэсэушники пытаются выйти из населённого пункта, но пути отхода под огневым контролем России. Наши бойцы смогли уже продвинуться к центру города. Удалось занять здание местной гимназии, превращённой в опорный пункт.

На Покровском направлении наступление идёт западнее Волкова и восточнее Воздвиженки. Здесь же бойцы отряда имени Максима Кривоноса с помощью дронов уничтожили БМП Bradley и внедорожник. Западные аналитики указывают на ухудшение ситуации для ВСУ вблизи Покровска. Армия России уже обошла часть укреплений.

Сапёры группировки войск ЮВО (Южного военного округа) во время разминирования бывшей линии фронта в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

— Покровск ожидает примерно то же, что и Великую Новосёлку в данный момент. Для того чтобы этот план реализовался, практически всё готово: собраны дополнительные силы, а на относительном коротке находится большое количество российской артиллерии, — пишут авторы канала «Военная хроника».

В Торецке наши штурмовики зачистили северо-западные окраины города. Для полного освобождения Торецка осталось ликвидировать противника на территории шахты «Торецкая».

Харьковская область, 23 января

Российские войска расширяют плацдарм возле Двуречной. В самом населённом пункте также идут бои. На западном берегу реки Оскол освобождено село Западное. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что цель созданного плацдарма — наступление на Купянск. С потерей этого города противник лишится важного логистического узла. На железную дорогу вблизи Купянска и сам город обращают внимание журналисты Великобритании. Заместитель начальника районного отдела полиции Константин Тарасов рассказал им, что 97% населения покинули Купянск. Вывезены все дети. При этом он говорит, что интенсивность обстрелов растёт.

В Харьковской области разведчики группировки «Север» обнаружили пикап, который противник использовал для ротации, он был уничтожен благодаря оперативным действиям наших дроноводов. Видео © Telegram / Минобороны России

Трамп поручил остановить конфликт за 100 дней

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлоггу закончить боевые действия за 100 дней. На Украине пока не верят, что ему это удастся сделать.

— Трампа не слишком заботит Украина. Нашей главной задачей в будущем станет удержать его внимание, — считает украинская журналистка Кристина Бердынских.

Понимая, что интерес к Украине после смены власти в США угасает, Владимир Зеленский достал из загашника страшилку о возможном нападении России на страны Европы. Он утверждает, что российский лидер собирает армию в 10 раз мощнее, чем задействованная в зоне СВО. Эти слова он произнёс на форуме в Давосе.

Но киевлянам до речей в Швейцарии особо дела нет. Других проблем хватает. Молодая жительница Киева пообщалась с британскими журналистами и выразила скептицизм по инициативам Трампа. Да и у Зеленского появились сомнения.

— От некоторых государств, я думаю, что это была изначально не очень прозрачная политика, они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам, — пожаловался главарь киевского режима.

В любом случае Москва готова к переговорам. Президент России Владимир Путин отметил на днях, что на Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир.

Авторы Даниил Черных