ВСУ стягивают силы для очередной попытки наступления в Курской области

ВСУ стягивают силы и собирают боеспособные резервы в районе Суджи для очередной попытки наступления в Курской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, противник формирует ударную группировку, заменяя подразделения теробороны на штурмовые бригады, и стягивает десятки единиц бронетехники, в том числе танки. Однако со вчерашнего дня ВС РФ наносят огневое поражение этой группировке.

Также продолжается прощупывание нашей обороны, но безуспешно, как говорят военные эксперты.