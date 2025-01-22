ВСУ стягивают силы для очередной попытки наступления в Курской области
ВСУ стягивают силы и собирают боеспособные резервы в районе Суджи для очередной попытки наступления в Курской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, противник формирует ударную группировку, заменяя подразделения теробороны на штурмовые бригады, и стягивает десятки единиц бронетехники, в том числе танки. Однако со вчерашнего дня ВС РФ наносят огневое поражение этой группировке.
Также продолжается прощупывание нашей обороны, но безуспешно, как говорят военные эксперты.
Как считает эксперт Геннадий Алёхин, ВСУ этим манёвром хочет установить огневой контроль по дороге Рыльск, Льгов, Курск и как можно ближе выдвинуться к Курской АЭС.
А ранее военкоры узнали, что отряд сил специальных операций (ССО) Франции, принимающий участие в боях на стороне Вооружённых сил Украины, также был переброшен на территорию Курской области. Однако укрепление мало чем помогает ВСУ — с начала боёв в курском приграничье противник уже потерял более 53 330 военнослужащих.
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