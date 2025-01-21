Французский десант высадился в окрестностях Суджи

Отряд сил специальных операций (ССО) Франции, принимающий участие в боях на стороне Вооружённых сил Украины, переброшен на территорию Курской области. Об этом сообщают телеграм-канал «Архангел спецназа» и мониторинговые украинские паблики.

По сведениям военкоров, французские легионеры выполняют роль советников украинских сил специальных операций, которые находятся в курском приграничье. В ВСУ же не скрывают, что их подразделения ССО воюют в составе группировки «Юг» в окрестностях Суджи.