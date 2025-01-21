Французский десант высадился в окрестностях Суджи
На Украине заявили об участии французского спецназа в боях в Курской области
Французский легион в Киевской области. Фото © Телеграм / «Архангел спецназа»
Отряд сил специальных операций (ССО) Франции, принимающий участие в боях на стороне Вооружённых сил Украины, переброшен на территорию Курской области. Об этом сообщают телеграм-канал «Архангел спецназа» и мониторинговые украинские паблики.
По сведениям военкоров, французские легионеры выполняют роль советников украинских сил специальных операций, которые находятся в курском приграничье. В ВСУ же не скрывают, что их подразделения ССО воюют в составе группировки «Юг» в окрестностях Суджи.
Ещё летом глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в атаке на Курскую область участвовали наёмники из Польши и Франции. А в начале прошлого года Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын французского генерала.