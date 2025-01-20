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Регион
20 января, 10:49

Потери ВСУ с начала боёв в Курской области превысили 52,3 тысячи солдат

За последние сутки потери ВСУ в Курской области превысили 460 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России. В ходе боевых действий у противника было уничтожено четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр и много другой техники.

«Девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — перечислили в оборонном ведомстве.

С начала боёв в курском приграничье противник уже потерял более 53 330 военнослужащих. Уничтоженная техника включает 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства) и 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что российские бойцы применили новую тактику в курском приграничье. Теперь прибывающие резервы ВСУ просто не могут добраться до линии боевого соприкосновения и сменить измотанных сослуживцев.

«Не уйдёшь»: Российский «Рубикон» эффектно поразил машину ВСУ в курском приграничье
«Не уйдёшь»: Российский «Рубикон» эффектно поразил машину ВСУ в курском приграничье
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Наталья Демьянова
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