За последние сутки потери ВСУ в Курской области превысили 460 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России. В ходе боевых действий у противника было уничтожено четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр и много другой техники.

«Девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — перечислили в оборонном ведомстве.

С начала боёв в курском приграничье противник уже потерял более 53 330 военнослужащих. Уничтоженная техника включает 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства) и 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.