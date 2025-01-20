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Регион
20 января, 08:13

ВСУ не могут дойти до линии фронта в курском приграничье из-за тактики наших бойцов

В Курской области ВС РФ уничтожают группы ВСУ ещё на подходе к ЛБС

Российские бойцы применили новую тактику в курском приграничье: прибывающие резервы ВСУ просто не могут добраться до линии боевого соприкосновения (ЛБС) и сменить измотанных сослуживцев. Об этом сообщает SHOT.

Уничтожение запасов ВСУ. Видео © SHOT

Российские операторы БПЛА залетают с флангов и громят группы ВСУ, пытающиеся стать подкреплением. Ведь в этих местах — на подходах к позициям — нет ПВО и не работает РЭБ. В результате подразделения несут большие потери раненными и убитыми, а выжившие убегают обратно через курские леса.

Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области
Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области

Ранее сообщалось, что мобильные расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) из состава группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ в Курской области. Систему крепят на обычный квадроцикл.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Николай Рюмин
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