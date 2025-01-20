ВСУ не могут дойти до линии фронта в курском приграничье из-за тактики наших бойцов
В Курской области ВС РФ уничтожают группы ВСУ ещё на подходе к ЛБС
Российские бойцы применили новую тактику в курском приграничье: прибывающие резервы ВСУ просто не могут добраться до линии боевого соприкосновения (ЛБС) и сменить измотанных сослуживцев. Об этом сообщает SHOT.
Уничтожение запасов ВСУ. Видео © SHOT
Российские операторы БПЛА залетают с флангов и громят группы ВСУ, пытающиеся стать подкреплением. Ведь в этих местах — на подходах к позициям — нет ПВО и не работает РЭБ. В результате подразделения несут большие потери раненными и убитыми, а выжившие убегают обратно через курские леса.
Ранее сообщалось, что мобильные расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) из состава группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ в Курской области. Систему крепят на обычный квадроцикл.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov