Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области
Оперштаб Курской области: Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ
В Курской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба региона.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — говорится в сообщении.
С 16:19 мск до 17:29 мск в регионе была объявлена ракетная опасность. Бойцы ПВО за это время уничтожили в небе над Курской областью две украинские ракеты. Местным жителям во время объявления ракетной опасности рекомендовали укрыться в помещениях.
Ранее стало известно, что ВСУ несут большие потери под Курском. Так, за сутки они потеряли более 210 бойцов, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.
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