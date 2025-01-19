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Регион
19 января, 15:20

Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области

Оперштаб Курской области: Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ

В Курской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба региона.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — говорится в сообщении.

С 16:19 мск до 17:29 мск в регионе была объявлена ракетная опасность. Бойцы ПВО за это время уничтожили в небе над Курской областью две украинские ракеты. Местным жителям во время объявления ракетной опасности рекомендовали укрыться в помещениях.

Ранее стало известно, что ВСУ несут большие потери под Курском. Так, за сутки они потеряли более 210 бойцов, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

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Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Horbovyy

Полина Никифорова
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