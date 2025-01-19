Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области

С 16:19 мск до 17:29 мск в регионе была объявлена ракетная опасность. Бойцы ПВО за это время уничтожили в небе над Курской областью две украинские ракеты. Местным жителям во время объявления ракетной опасности рекомендовали укрыться в помещениях.