Российские бойцы окружили ВСУ в Великой Новосёлке, теперь они могут сбежать только через реку

Армия России окружила ВСУ в посёлке Великая Новосёлка в ДНР. Положение у украинских бойцов практически безнадёжное, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Гарнизон ВСУ находится в оперативном окружении, им придется прорываться через узкое место, форсируя реку Мокрые Ялы.

«Наши войска вошли в Великую Новосёлку с запада, параллельно продвигаясь в предместье села с востока и юга. Гарнизон ВСУ там обречён, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».

В Великой Новосёлке, расположенной на границе ДНР и Запорожской области, находится важный командный и логистический пункт противника. Для украинских сил выбраться из окружения будет крайне сложно.