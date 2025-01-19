Российские бойцы окружили ВСУ в Великой Новосёлке, теперь они могут сбежать только через реку
Рогов: ВС РФ взяли бойцов ВСУ в Великой Новосёлке в оперативное окружение
Армия России окружила ВСУ в посёлке Великая Новосёлка в ДНР. Положение у украинских бойцов практически безнадёжное, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Гарнизон ВСУ находится в оперативном окружении, им придется прорываться через узкое место, форсируя реку Мокрые Ялы.
«Наши войска вошли в Великую Новосёлку с запада, параллельно продвигаясь в предместье села с востока и юга. Гарнизон ВСУ там обречён, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».
В Великой Новосёлке, расположенной на границе ДНР и Запорожской области, находится важный командный и логистический пункт противника. Для украинских сил выбраться из окружения будет крайне сложно.
Ранее стало известно о больших потерях ВСУ под Курском. ВС России лишили украинскую армию более 210 бойцов, бронетранспортёра, пяти боевых бронированных машин и девяти автомобилей. Российские бойцы продолжают успешно атаковать формирования ВСУ.
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