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Регион
19 января, 10:45

Российские военные продолжают громить ВСУ под Курском, армия Украины несёт больше потери

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 210 бойцов

В Курской области ВС России продолжают успешно атаковать формирования ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла более 210 военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Помимо живой силы ВСУ потеряли бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. Также они лишились артиллерийского орудия, двух минометов и склада боеприпасов. Кроме того, российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА.

Ранее ведомство сообщало, что бойцы группировки «Юг» лишили ВСУ 195 солдат и пункта управления мотопехотной бригады. Кроме того, украинские войска потеряли бронированную машину HMMWV производства США и три пикапа.

За прошедшие сутки российские силы поразили объекты ВСУ в 143 районах
За прошедшие сутки российские силы поразили объекты ВСУ в 143 районах
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Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Полина Никифорова
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