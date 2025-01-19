Российские военные продолжают громить ВСУ под Курском, армия Украины несёт больше потери

В Курской области ВС России продолжают успешно атаковать формирования ВСУ. Украинская армия за сутки потеряла более 210 военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Помимо живой силы ВСУ потеряли бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. Также они лишились артиллерийского орудия, двух минометов и склада боеприпасов. Кроме того, российские военные уничтожили украинский пункт управления БПЛА.