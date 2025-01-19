Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 09:46

За прошедшие сутки российские силы поразили объекты ВСУ в 143 районах

МО РФ: Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили ВСУ в 143 районах

За прошедшие сутки Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 143 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, а также артиллерия и ракетные войска России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что удар был нанесён не только по скоплению живой силы и техники противника, но и по инфраструктуре военных аэродромов. В результате ВСУ поразили в 143 районах.

В Германии забили тревогу из-за роста военного потенциала России
В Германии забили тревогу из-за роста военного потенциала России

Ранее наши бойцы освободили Воздвиженку в ДНР. Вытеснение украинской армии стало возможным благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда реактивной системы HIMARS и 66 украинских дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kzww

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar