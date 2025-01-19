За прошедшие сутки российские силы поразили объекты ВСУ в 143 районах
МО РФ: Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили ВСУ в 143 районах
За прошедшие сутки Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 143 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, а также артиллерия и ракетные войска России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также уточнили, что удар был нанесён не только по скоплению живой силы и техники противника, но и по инфраструктуре военных аэродромов. В результате ВСУ поразили в 143 районах.
Ранее наши бойцы освободили Воздвиженку в ДНР. Вытеснение украинской армии стало возможным благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда реактивной системы HIMARS и 66 украинских дронов.
Shutterstock / FOTODOM / kzww