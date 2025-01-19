За прошедшие сутки российские силы поразили объекты ВСУ в 143 районах

За прошедшие сутки Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 143 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, а также артиллерия и ракетные войска России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что удар был нанесён не только по скоплению живой силы и техники противника, но и по инфраструктуре военных аэродромов. В результате ВСУ поразили в 143 районах.