В Германии забили тревогу из-за роста военного потенциала России

В России на складах растёт объём производства боеприпасов и запасов вооружения. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, выразив обеспокоенность по этому поводу.

«У ВС РФ месяц за месяцем появляется всё больше танков, всё больше боеприпасов, всё больше ракет, всё больше беспилотников. Производство растёт, запасы на складах растут», — приводит газета Welt am Sonntag слова Фройдинга.

Он отметил, что нет никакой уверенности в том, что РФ действительно планирует нападение. Однако Москва якобы создаёт предпосылки для этого, указал Фройдинг.

Источники в немецких силовых структурах пояснили, что РФ во многом компенсирует свои кадровые и материальные потери на Украине и может наращивать резервы на определённых направлениях. Эти сведения подтверждает также председатель подкомитета Европарламента (ЕП) по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По её словам, в ВС РФ значительно увеличились численность и разнообразие вооружений.