Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) вернулись к утраченным с начала специальной военной операции (СВО) позициям и стали ближе к фактическому полному контролю над Луганской и Донецкой Народными Республиками, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Кроме того, как отмечает журнал, Российская армия изменила тактику в боях за Покровск (ранее Красноармейск). Теперь она не прибегает к прямым атакам на этот промышленный город, а вместо этого идёт в его обход на юге.