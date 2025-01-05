В Германии признали успехи Армии России в ходе СВО
Der Spiegel: Россия вернулась к утраченным с начала СВО позициям
Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) вернулись к утраченным с начала специальной военной операции (СВО) позициям и стали ближе к фактическому полному контролю над Луганской и Донецкой Народными Республиками, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Кроме того, как отмечает журнал, Российская армия изменила тактику в боях за Покровск (ранее Красноармейск). Теперь она не прибегает к прямым атакам на этот промышленный город, а вместо этого идёт в его обход на юге.
Тем временем в США сообщили, что ВС РФ в скором времени могут взять в окружение Красноармейск. Такое развитие событий вероятно в случае, если российским войскам удастся прорвать оборону 59-й бригады ВСУ. Журнал Forbes назвал такой поворот «зловещим развитием событий для Украины».
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