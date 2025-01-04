Группировка ВС РФ «Восток» продвинулась вглубь обороны украинских вооружённых сил. Потери противника составили более 180 военных. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделений группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных, мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ», — приводит слова Гордеева РИА «Новости».

Он уточнил, что это произошло в районах Великой Новосёлки, Шевченко, Новополя, Времевки, Вишнёвого, Нескучного и Константинополя. Также российские бойцы отразили две контратаки штурмовиков ВСУ и сорвали действия инженерной группы противника в районе Разлива. За сутки потери противника превысили 180 военных. Кроме того, ВСУ лишились БМП, РЛС AN/TPQ-50, пункта управления БПЛА и пяти автомобилей.

В течение недели группировка «Восток» отразила 14 атак ВСУ, а противник потерял до 1155 военных, два танка и три бронемашины.