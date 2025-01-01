ВСУ с начала СВО потеряли уже более миллиона военных

С начала специальной военной операции (СВО) потери Вооружённых сил Украины превысили 1 миллион военных убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на собственные подсчёты, основанные на данных Министерства обороны России, сообщает ТАСС.

Согласно сведениям Минобороны, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тысячи военнослужащих, в 2023 году — 405,4 тысячи. В 2024 году потери украинских войск оказались выше, чем в 2022 и 2023 годах суммарно — более 595 тысяч военных. Эту информацию агентство приводит, проанализировав сводки, материалы итоговой коллеги и брифинг начальника Генерального штаба.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на свои подсчёты приводит несколько иную цифру украинских потерь в 2024 году — 593 410 военных. Больше всего солдат за неделю ВСУ потеряли с 26 октября по 1 ноября — порядка 17 тысяч человек.