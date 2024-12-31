Уже 45 980 солдат «армии вторжения ВСУ» отдали жизнь за Зеленского под Курском
ВСУ за сутки лишились 445 бойцов под Курском, общее число потерь – 45 980 солдат
Украинские подразделения потеряли за прошедшие сутки в Курской области более 445 военных. Также ВСУ лишились боевой техники, доложили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены БТР, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля», — рассказали в министерстве.
Согласно сводке Минобороны РФ, всего за время боевых действий под Курском украинские батальоны потеряли более 45 980 военнослужащих, 262 танка, 204 БМП, 143 БТР, 1 372 боевые бронированные машины, 1 259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий и 42 пусковые установки РСЗО.
Ранее Life.ru стало известно, что в ходе боёв в Курской области ВС РФ захватили в плен украинского лётчика. Это 47-летний Владимир Попович, служивший в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка под Винницей.
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