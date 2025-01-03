Рогов сообщил об ударе ВС России по резервам ВСУ в запорожском Степногорске

Фронтовая авиация Вооружённых сил (ВС) России ударила по резервам ВСУ в посёлке Степногорск в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«ВСУ перебрасывают подкрепление в Каменское, чтобы попытаться прорвать там нашу оборону. В связи с этим наша фронтовая авиация нанесла удары по резервам украинских боевиков в Степногорске, чтобы не допустить их переброску в Каменское», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.