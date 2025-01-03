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Регион
3 января, 16:54

«Хорошо прилетело»: В подполье рассказали подробности об ударе по Чернигову

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по району старого аэродрома в Чернигове

Вооружённые Силы России ударили по району старого аэродрома в Чернигове. Там прогремело сразу четыре взрыва, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Чернигов, хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район Эпицентра, район старого аэродрома», — заявил он.

До этого украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Чернигове. Сообщалось, что на окраине города произошёл «взрыв ракеты». После серии взрывов на месте попаданий образовался густой дым.

Отметим, что в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава и техники украинских бойцов и иностранных наёмников, а также по важнейшим объектам инфраструктуры. Только за прошедшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и 12 групповых «ударов возмездия» по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, а также пунктам дислокации иностранных наёмников, складам боеприпасов, базам горючего и пр.

Минобороны доложило о групповом «ударе возмездия» по аэродрому и военному заводу
Минобороны доложило о групповом «ударе возмездия» по аэродрому и военному заводу
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ТАСС / Михаил Метцель

Алёна Зиновьева
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