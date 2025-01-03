Рогов сообщил о начале боёв за освобождение Петропавловки в ДНР

Российские войска зашли на территорию населённого пункта Петропавловка, который находится на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, ВС РФ также продвинулись южнее Курахово, освободив около пяти квадратных километров территории.