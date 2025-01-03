ВС РФ начали зачищать промзону в Курахово от остатков ВСУ

В районе промзоны Курахово западной части ДНР началась зачистка территорий от оставшихся групп ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.