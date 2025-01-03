ВС РФ начали зачищать промзону в Курахово от остатков ВСУ
Рогов: ВС РФ начали зачистку промзоны Курахово от оставшихся групп ВСУ
В районе промзоны Курахово западной части ДНР началась зачистка территорий от оставшихся групп ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши бойцы начали зачистку промзоны города от разрозненных групп украинских боевиков», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ водрузили российский триколор над зданием ТЭС в Курахово. За эту территорию на протяжении последнего времени шли ожесточённые бои. Примечательно, что в американской прессе немногим ранее звучали заявление, что освобождение Курахова откроет Армии России путь на Днепропетровск — один из главных промышленных центров Незалежной.
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