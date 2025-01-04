«Зловещее развитие событие»: В США забили в набат из-за нового окружения ВСУ

Если российским войскам удастся вскрыть оборону 59-й бригады ВСУ, Красноармейск окажется частично окружён. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Русские сильнее всего там, где украинцы слабее всего, — в районе Покровска, где стоит 59-я бригада (ВСУ). Если 59-я бригада не сможет сдержать русских, гарнизон Покровска в скором времени рискует оказаться в частичном окружении. Это будет зловещее развитие событий для Украины», — сказано в материале.

Отмечается, что для Украины это будет «зловещее развитие событий».

Авторы также указали, что битва за Красноармейск может стать первым масштабным сражением в 2025 году.