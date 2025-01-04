«Зловещее развитие событие»: В США забили в набат из-за нового окружения ВСУ
Forbes: ВС РФ могут взять Красноармейск в частичное окружение
Если российским войскам удастся вскрыть оборону 59-й бригады ВСУ, Красноармейск окажется частично окружён. Об этом сообщает журнал Forbes.
«Русские сильнее всего там, где украинцы слабее всего, — в районе Покровска, где стоит 59-я бригада (ВСУ). Если 59-я бригада не сможет сдержать русских, гарнизон Покровска в скором времени рискует оказаться в частичном окружении. Это будет зловещее развитие событий для Украины», — сказано в материале.
Отмечается, что для Украины это будет «зловещее развитие событий».
Авторы также указали, что битва за Красноармейск может стать первым масштабным сражением в 2025 году.
Красноармейск (украинское название — Покровск) является районным центром на северо-западе ДНР. Там находится крупный железнодорожный узел, который связывает Донецк с Днепропетровской областью Украины. Этот город является одним из последних «островков» всей украинской металлургии, которая при сдаче города, если не потерпит крах, то обретёт огромные проблемы. Именно поэтому командование ВСУ приказывает солдатам там стоять насмерть.
Kandinsky 3.1 / Life.ru