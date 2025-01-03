«Огненный шторм»: Российский «Солнцепёк» уничтожил опорник ВСУ под Красноармейском
Минобороны показало видео ударов «Солнцепёка» по опорнику ВСУ под Красноармейском
Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» поразил опорный пункт ВСУ, а также пункт управления БПЛА противника на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР. Видео опубликовало Министерство обороны России.
Работа ТОС-1А «Солнцепёк» по опорнику ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
«Огненный шторм обрушился на позиции ВСУ. Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укреплённый опорной пункт и пункт управления БПЛА ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении», — говорится в публикации ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России за неделю нанесла один массированный и 12 групповых ударов по военным целям на территории Украины. В частности, атакам подверглись объекты ОПК Незалежной и пункты дислокации иностранных наёмников.
Telegram / Минобороны России