Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили самолёт Су-27 ВСУ, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, шесть РСЗО HIMARS производства США, а также 97 БПЛА самолётного типа», — сказано в публикации ведомства.

Всего за время проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 651 самолёт, 283 вертолёта, 39 144 БПЛА, 390 ЗРК, 20 137 танков и боевых бронированных машин. Кроме того, были уничтожены 1 504 машины РСЗО, 20 134 артиллерийских орудий и миномётов, а также 29 701 единиц автомобильной техники специального назначения.