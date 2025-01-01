Минобороны: ВС РФ поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК

В течение последних суток российские военные поразили объект энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также место сборки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом 1 января 2025 года сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Там добавили, что использовалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В Минобороны добавили, что также было нанесено поражение живой силе и технике противника в 142 районах. Общие потери ВСУ на всех направлениях составили до 1050 военных.