Неуловимые: В США отметили смену тактики российских военных

В Соединённых Штатах отметили, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) стали неуловимыми для украинских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Военнослужащие Армии России всё чаще используют электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, чтобы быстро перемещаться по линии фронта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — приводит издание слова офицера ВСУ Дмитрия Павленко-Крыжешевского.