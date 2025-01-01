Неуловимые: В США отметили смену тактики российских военных
NYT: Бойцы ВС РФ в зоне СВО стали неуловимыми для ВСУ благодаря электроскутерам
В Соединённых Штатах отметили, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) стали неуловимыми для украинских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Военнослужащие Армии России всё чаще используют электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, чтобы быстро перемещаться по линии фронта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — приводит издание слова офицера ВСУ Дмитрия Павленко-Крыжешевского.
Ранее Life.ru сообщал, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала СВО превысили 1 миллион военных убитыми и ранеными. Согласно сведениям Минобороны, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тысячи военнослужащих, в 2023 году — 405,4 тысячи. В 2024 году потери украинских войск оказались выше, чем в 2022 и 2023 годах суммарно — более 595 тысяч военных.
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