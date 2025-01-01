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Регион
1 января, 07:36

Зеленский опозорился в новогоднем обращении, выдав южнокорейскую ракету за украинскую

Зеленский выдал южнокорейскую ракету за украинскую в новогоднем обращении

Владимир Зеленский назвал южнокорейскую ракету украинской, выступая с новогодним обращением. Он гордо заявил, что теперь на вооружении ВСУ появятся ракеты оперативно-тактического комплекса «Сапсан», а в это время на экране транслировалось видео из Южной Кореи.

Зеленский выдал ракеты Южной Кореи за украинские. Видео © Telegram / Военная хроника

«Сапсан — это наши ракеты. Украинские», — звучит закадровый голос Зеленского во время показа видеоряда.

Как пишет РИА «Новости», пользователи быстро вывели бывшего комика на чистую воду. В Сети разошлись комментарии, в которых ему напомнили, что ролик был снят в 2017 году и показан на YouTube-канале Korea Defense Blog. На кадрах транслировался запуск баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS военнослужащими Южной Кореи.

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Ранее Life.ru писал, что на Украине «придумали» «ракету-бомж», которую нацисты запускали ещё в 1944 году. При этом в Киеве хотят увеличить её дальность, чтобы достать до Москвы.

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Telegram / Военная хроника

Татьяна Миссуми
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