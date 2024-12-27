На Украине «придумали» «ракету-бомж», которую нацисты запускали ещё в 1944 году

В страхе перед сокращением западной помощи киевский режим идёт на разные ухищрения в сфере оборонного производства. Сейчас Украина пытается наладить производство ракеты «Трембита», которую сами разработчики называют «ракетой-бомжом». Об этом пишет издание The Economist.

Власти Незалежной активно пытаются восстановить утраченную советскую отрасль ракетного производства и представили крылатую ракету Требиту. Она исполнена по технологии, которую Германия освоила ещё в 1944 году на примере «Фау-1». Система доставки снаряда на пульсирующем реактивном двигателе давно никем не используется, так как созданы более совершенные способы, однако киевский режим это не пугает.

Сообщается, что дальность полёта составляет 200 километров со скоростью 400 километров в час и гудит в 100 децибел. Руководитель проекта и бывший депутат Верховной рады Виктор Романюк в беседе с изданием отметил, что это буквально «ракета-бомж», так как в несколько раз дешевле современных снарядов. Сейчас производители пытаются придумать более дальнобойную версию, чтобы «достать до Москвы».