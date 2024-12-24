Эксперт объяснил, откуда растут ноги у слуха о новой украинской ракете Trembita, способной достичь Москвы

На Украине вряд ли остались серьёзные производства, которые смогут создать какую-либо новую ракету, способную достичь Москвы. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, военный эксперт Алексей Никифоров, комментируя публикацию The Economist.

«По некоторой информации, серьёзных производств на территории Украины уже не существует. Если это и происходит, то, скорее всего, это модернизация каких-то остатков ракет», — отмечает эксперт.

По его словам, сейчас, в ожидании инаугурации Дональда Трампа в США, в СМИ появляются вбросы, которые нацелены на усиление градуса эскалации, а также на демонстрацию «силы» Киева.

«Хотя весь мир уже понимает, что никаких возможностей у них нет. Тем более что в бюджет США, который планируется на 2025 год, уже не вошли пункты по поддержке Украины. Поэтому, я думаю, это некоторые элементы психологических войн. Но в то же время нельзя исключать и того, что определённая модернизация каких-то остатков, которые ещё пока существуют по непонятным мне причинам на территории бывшей Украины, могут иметь место», — заключил Никифоров.