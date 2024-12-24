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Регион
24 декабря, 10:13

Эксперт объяснил, откуда растут ноги у слуха о новой украинской ракете Trembita, способной достичь Москвы

Эксперт Никифоров: На Украине нет заводов, которые могут создать новую ракету

На Украине вряд ли остались серьёзные производства, которые смогут создать какую-либо новую ракету, способную достичь Москвы. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, военный эксперт Алексей Никифоров, комментируя публикацию The Economist.

«По некоторой информации, серьёзных производств на территории Украины уже не существует. Если это и происходит, то, скорее всего, это модернизация каких-то остатков ракет», отмечает эксперт.

По его словам, сейчас, в ожидании инаугурации Дональда Трампа в США, в СМИ появляются вбросы, которые нацелены на усиление градуса эскалации, а также на демонстрацию «силы» Киева.

«Хотя весь мир уже понимает, что никаких возможностей у них нет. Тем более что в бюджет США, который планируется на 2025 год, уже не вошли пункты по поддержке Украины. Поэтому, я думаю, это некоторые элементы психологических войн. Но в то же время нельзя исключать и того, что определённая модернизация каких-то остатков, которые ещё пока существуют по непонятным мне причинам на территории бывшей Украины, могут иметь место», — заключил Никифоров.

Украина в ближайшее время может представить новые баллистические ракеты, пишут СМИ
Украина в ближайшее время может представить новые баллистические ракеты, пишут СМИ

Напомним, The Economist сообщил, что украинские оружейники занялись возрождением ракетной промышленности на фоне возможных проблем с западной поддержкой в будущем. И одной из последних разработок стала ракета Trembita, которая после доработок якобы сможет долететь до Москвы. Предполагается, что разработка оснащена импульсным реактивным двигателем, может развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полёта 200 километров в базовой комплектации.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Ольга Годуненко
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